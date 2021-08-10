По пять кандидатов зарегистрированы на посты глав Куньинского и Новосокольнического районов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Так, на должность главы муниципального образования «Куньинский район» претендуют агент САО «Военно-страховая компания» Наталья Бельская от ЛДПР, сотрудник управления государственной службы и кадров администрации Псковской области Михаил Иванов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», глава Куньинского района Олег Лебедев от «Единой России», заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий в Псковском облсовпрофе Андрей Маковский от политической партии «Новые Люди» и директор ООО «Эко - край Псковский» Игорь Романов от «Партии Роста».

Самовыдвиженцу Алексею Орлову, работающему заместителем начальника филиала ГП ПО «Славяне», территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на должность главы Куньинского района из-за нарушения порядка сбора подписей избирателей.

В Новосокольническом районе также зарегистрированы пять кандидатов. В частности, до выборов допущены инженер-механик Великолукского мясокомбината Василий Русаков от ЛДПР и Виталий Соловьев от «Единой России», который на сегодняшний день является главой района. Три кандидата совпадают с Куньинским районом: Михаил Иванов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Андрей Маковский от партии «Новые Люди» и Игорь Романов от «Партии Роста».

Кроме того, 12 августа состоится заседание Территориальной избирательной комиссии по поводу регистрации самовыдвиженца Андрея Иванова. В настоящее время он работает заместителем главы администрации Пустошкинского района.