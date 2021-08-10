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Общество / Соцзащита

Почти 171 млн рублей направят в Псковскую область на соцподдержку 10 августа

10 августа 2021 года, 09:36

170,9 млн рублей направят в Псковскую область на финансирование мер социальной поддержки 10 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по соцзащите области.

Эти средства пойдут на выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий. 

Кроме того, поддержку получат проживающие в селе специалисты, многодетные семьи, опекаемые семьи и дети из малообеспеченных семей. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг также будут выплачивать субсидии .

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