До 26 градусов тепла и отсутствие осадков обещают в Псковской области 10 августа

10 августа на территории Псковской области прогнозируют переменную облачность, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

День пройдет преимущественно без осадков. Однако, ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер – западный, умеренный. Температура днем поднимется до +21…+26 градусов, ночью будет +8…+13.

Максимальная температура в Пскове днём составит +22…+24 градуса, минимальная ночью – +10…+12 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют.

В Великих Луках также без осадков. Ночью ожидается туман. Температура днем – +24…+26, ночью – +11…+13 градусов.