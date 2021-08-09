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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове досрочно открыли движение на перекрестке у «Акваполиса»

9 августа 2021 года, 19:55

В Пскове досрочно открыли движение на перекрестке у ТРК «Акваполис», ранее остановленное из-за ремонтных работ. О этом и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

В Пскове досрочно открыли движение на перекрестке у «Акваполиса»

Фото из соцсети
«Большое количество обращений поступало по поводу перекрытия движения на улице Кузбасской дивизии около ТРК «Акваполис». По графику пререустройство коммуникаций на перекрёстке улиц Кузбасской дивизии, Никольской и Восточного проезда должно было продлиться 2 недели, со 2 по 16 августа. Однако усилиями подрядной организации работы завершены досрочно: движение на перекрестке открыто на неделю раньше!» - написал сити-менеджер.

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По информации Бориса Елкина, сейчас работы продолжаются внутри кругового движения и не создают препятствий для движения транспорта.

Напомним, что реконструкция улицы Кузбасской дивизии идёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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