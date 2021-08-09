В Пскове досрочно открыли движение на перекрестке у «Акваполиса»

В Пскове досрочно открыли движение на перекрестке у ТРК «Акваполис», ранее остановленное из-за ремонтных работ. О этом и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
В Пскове досрочно открыли движение на перекрестке у ТРК «Акваполис», ранее остановленное из-за ремонтных работ. О этом и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
Напомним, что реконструкция улицы Кузбасской дивизии идёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».