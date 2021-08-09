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Общество / Соцзащита

Псковские родители смогут оформить налоговый вычет за занятия детей спортом

9 августа 2021 года, 17:48

Родители детей, занимающихся в спортивных организациях, могут оформить налоговый вычет с 1 января 2022 года. Инициативу дополнить закон о налоговом вычете выдвинул Общероссийский народный фронт.

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«Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях», - заявила руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.

Закон о налоговом вычете предоставляет возможность вернуть 13% от расходов на спорт на сумму до 120 тысяч рублей за год. Деньги можно получить на счет или написать заявление работодателю, чтобы на сумму вычета был уменьшен подоходный налог.

Тренер Псковской федерации тхэквондо и спортивного клуба «Тайфун» Ирина Терехова отметила, что налоговый вычет – отличный способ сделать занятие спорта доступнее.

«Я очень рада, что у детей и взрослых, занимающихся спортом, будет возможность вернуть часть потраченных средств. Это здорово, когда государство поддерживает активных людей, которые заботятся о своём здоровье. Налоговый вычет это отличный способ сделать занятия более доступными. Я уверена, что в Псковской области многие обрадуются введению закона», - поделилась тренер.

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