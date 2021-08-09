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Происшествия

Правоохранительные органы прервали подпольную вечеринку в Пскове

9 августа 2021 года, 17:49

Правоохранительные органы прервали подпольную вечеринку в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Правоохранительные органы прервали подпольную вечеринку в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Место предполагаемой дискотеки было выявлено по многочисленным жалобам псковичей. Нелегальное мероприятие, которое проходило в ночное время, прервали сотрудники ОМОНа, ППС и ОИАЗ УМВД России по городу Пскову.

Один из участников дискотеки попытался сбежать, однако, был задержан сотрудником полиции. Другой посетитель оказывал сопротивление при задержании.

В ходе операции полицейские изъяли 4 кальяна и 14,5 литров алкогольной продукции. В частности, в баре были 4 литра водки, литр текилы, 5 литров ликёра, 1 литр джина, 1.5 литра виски и 2 литра мартини.

Выяснилось, что у собственника и организаторов услуг отсутствовали лицензии и сопроводительные документы на алкоголь. В результате полицейские составили два административных материала по факту незаконной продажи алкоголя и два протокола за нарушение указа губернатора Псковской области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ: за продажу кальянов и за организацию дискотек.

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