Автоклубы поступили ещё в четыре района Псковской области

Новые автоклубы поступили в четыре района Псковской области: Бежаницкий, Красногородский, Куньинский и Пушкиногорский. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мобильные многофункциональные концертные площадки приступят к работе с 25 августа. В настоящее время машины укомплектовывают оборудованием.

Так, планируется установить сцену-трансформер на 18 квадратных метров, комплекс звукового, светового и мультимедийного оборудования, автономную систему питания, салон для перевозки артистов, костюмерную и багажное отделение.

Оснащение муниципальных домов культуры и творчества автоклубами стало возможно благодаря реализации национального проекта «Культура». Только в этом году в Псковской области заработают восемь мобильных площадок: ранее они поступили в Великолукский, Гдовский, Невельский и Опочецкий районы. На эти цели было потрачено около 38 млн рублей из средств консолидированного бюджета.

С прошлого года автоклубы есть в Себежском, Псковском, Печорском, Дедовичском, Новосокольническом, Стругокрасненском, Порховском и Пыталовском районах.