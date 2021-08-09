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Общество

Эксперты назвали главные события июля в Псковской области

9 августа 2021 года, 15:54

На сайте Псковского агентства информации опубликован июльский рейтинг «Топ-10 событий месяца». В его подготовке участвовали представители общественных организаций, парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, а также журналисты, представители научных и образовательных кругов Псковской области.

Эксперты назвали главные события июля в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На первом месте оказалась проведение II международного кинофестиваля «Западные ворота». Мероприятие, несмотря на пандемию, прошло в очном формате и собрало много гостей, в том числе популярных актеров и режиссеров. 

На вторую строчку эксперты поставили визит первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Переход Бориса Елкина на работу в администрацию Пскова занял третье место рейтинга. «Елкин — один из наиболее успешных управленцев команды Михаила Ведерникова и кооптирование его на работу в администрацию города, на фоне участия сити-менеджера Александра Братчикова в выборах, смотрелось весьма логично», - отметили составители рейтинга.

В пятерку общественно значимых событий также попали перенос празднования 1000-летия Усвят и африканская чума свиней. 

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