Пункты вакцинации от коронавируса работают в Псковской области ежедневно, напомнил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«На выходных динамика вакцинации снизилась. Напоминаю, что прививочные пункты работают ежедневно», - написал глава региона.

За минувшие сутки, 8 августа, от коронавируса привились 217 жителей региона: 181 человек получил первый компонент вакцины и 36 – второй.

Всего первую прививку сделал 152 тыс. 591 пациент. 107 тыс. 948 человек полностью завершили вакцинацию от COVID-19.

88,4% поступившей вакцины использовано.