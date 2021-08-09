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Общество

314 млн рублей направлено в Псковскую область для организация горячего питания

9 августа 2021 года, 13:52

314 млн рублей направлено в Псковскую область для организации бесплатного горячего питания всех школьников начальных классов. Речь об этом шла в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профильными специалистами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что поддержка из федерального бюджета предусматривает софинансирование из областного бюджета.

Михаил Ведерников также напомнил, что почти 60 школ в прошлом году имели нарушения в пищеблоках. На сегодняшний день только в пяти школах остались замечания, заметил губернатор и поручил подготовить подробные доклады по каждому случаю. При этом необходимо прописать планы и сроки их исполнения.

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