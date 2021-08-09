Более 60% педагогов Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса. Речь об этом шла в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профильными специалистами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Мы с вами приняли решение, что 60% педагогов школ и детских садов должны быть вакцинированы. Эта работа уже доведена до базовых показателей — в целом в регионе привито больше 60% педагогов. Но остались отдельные муниципалитеты, где этот показатель составляет всего 35–40%. Во всех районах нужно максимально оперативно закончить прививочную кампанию в системе образования. Это принципиально важно не только для сохранения здоровья учеников, но и преподавателей», — отметил глава региона.

Среди отстающих Михаил Ведерников выделил Новосокольнический, Пыталовский, Великолукский и Новоржевский районов. Ситуацию в муниципалитетах губернатор поручил взять на контроль председателю комитета по образованию Андрею Ермакову. Все вопросы необходимо проработать с главами районов лично, сказал губернатор.

Андрей Ермаков заверил, что информационная работа с педагогами и проверка соответствия списков вакцинировавшихся в районах уже ведется. Он поблагодарил администрацию области за резервацию вакцины и оценил промежуточные результаты прививочной кампании: количество привитых сотрудников в Пскове и Великих Луках значительно превышает муниципальный уровень.

Губернатор отметил, что соблюдение противовирусных ограничений и профилактических мер также будут контролироваться комиссиями при проведении приёмки школ к новому учебному году.