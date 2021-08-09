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Происшествия / Правосудие

Заседание по делу о геноциде в Псковской области продолжится 11 августа

9 августа 2021 года, 13:05

Судебное заседание по делу об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на нынешней территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, продолжится в Псковском областном суде 11 августа в 10.00. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды».

Заседание по делу о геноциде в Псковской области продолжится 11 августа

Фото Псковского агентства информации

На заседании 11 августа планируется послушать показания специалистов и исследовать письменные доказательства, в том числе экспертизы.

Сегодня, 9 августа, суд заслушал показания родственников погибших или пропавших без вести людей, а также свидетелей событий периода оккупации. В частности, жительница Псковской области Вера Алексеевна рассказала о судьбе деревни Загорье: фашисты сожгли все дома в населенном пункте, а местных жителей увезли в концлагерь в Крестах. Весной 1942 года пленники попали в концлагерь в Германии, из которого не вернулась половина мирных жителей Загорья.

Представитель прокуратуры Псковской области Елена Морозова в ходе заседания напомнила, что за время оккупации Псковской области нацистские преступники и изменники Родины расстреляли 42 тыс. 537 мирных граждан, повесили – 776, умерло после пыток и сожжено заживо – 7 тыс. 629 человек. Кроме того, от рук фашистов погибло 329 тыс. 455 советских военнопленных. 

Заявление о признании вновь выявленных преступлений периода оккупации направил в суд прокурор Псковской области Иван Грибов. Речь идёт о фактах массового расстрела мирных жителей, выявленных в ходе изучения архивных документов и проведения поисковых работ. Поисковые отряды извлекли останки 188 человек. 

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