Ещё 106 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

106 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 8 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Больше всего ковидбольных – 30 человек – зафиксировали в Пскове (всего 15 тыс. 882). В Великих Луках (всего 7 тыс. 290) коронавирусом заразились 27 местных жителей, в Псковском районе (всего 3 тыс. 665) – 14. В Островском (всего 2 тыс. 91) и Печорском (всего 790) районах добавилось по шесть инфицированных, в Великолукском (всего 1 тыс. 35), Куньинском (всего 418) и Невельском (всего 1 тыс. 714) – по три, а в Новоржевском (всего 599) и Пушкиногорском (всего 551) – по два. Пять случаев COVID-19 диагностировали в Палкинском районе (всего 463). По одному заболевшему добавилось в Опочецком (всего 1 тыс. 140), Бежаницком (всего 466), Гдовском (всего 735), Дновском (всего 359) и Порховском (всего 1 тыс. 372) районах.

Всего с начала пандемии коронавируса подтвердилось 44 тыс. 762 случая заражения. Выздоровели от этого заболевания 37 тыс. 258 человек. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 29 пациентов, победивших COVID-19.

Скончались от коронавируса 599 человек.