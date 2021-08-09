Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё 106 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

9 августа 2021 года, 12:04

106 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 8 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Больше всего ковидбольных – 30 человек – зафиксировали в Пскове (всего 15 тыс. 882). В Великих Луках (всего 7 тыс. 290) коронавирусом заразились 27 местных жителей, в Псковском районе (всего 3 тыс. 665) – 14. В Островском (всего 2 тыс. 91) и Печорском (всего 790) районах добавилось по шесть инфицированных, в Великолукском (всего 1 тыс. 35), Куньинском (всего 418) и Невельском (всего 1 тыс. 714) – по три, а в Новоржевском (всего 599) и Пушкиногорском (всего 551) – по два. Пять случаев COVID-19 диагностировали в Палкинском районе (всего 463). По одному заболевшему добавилось в Опочецком (всего 1 тыс. 140), Бежаницком (всего 466), Гдовском (всего 735), Дновском (всего 359) и Порховском (всего 1 тыс. 372) районах.

Всего с начала пандемии коронавируса подтвердилось 44 тыс. 762 случая заражения. Выздоровели от этого заболевания 37 тыс. 258 человек. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 29 пациентов, победивших COVID-19.

Скончались от коронавируса 599 человек. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

314 млн рублей направлено в Псковскую область для организация горячего питания
Более 60% педагогов Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса
На подготовку псковских школ к новому учебному году было направлено 78 млн рублей
Заседание по делу о геноциде в Псковской области продолжится 11 августа
Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тариф
Эксперт объяснил, зачем псковский суд рассматривает дела о геноциде в период войны
Псковская область вошла в число регионов с наиболее доступной ипотекой
В Псковском суде началось заседание по делу об установлении факта геноцида
Фотографии коллекций музея-заповедника появились на улицах Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом

Спецфонтан

Общество / Знай наших!
3 августа 18:04

Спецфонтан

Архитектор предлагает построить в Пскове «десантный фонтан» и тематический «Парк ВДВ»