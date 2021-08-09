Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Эксперт объяснил, зачем псковский суд рассматривает дела о геноциде в период войны

9 августа 2021 года, 11:30

Рассмотрение дел о геноциде и военных преступлениях, совершенных на территории нынешней Псковской области, является актом исторической справедливости, оформленным в соответственном судебном порядке. Об этом заявил руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей, пишет Псковское агентство информации.

«Это может способствовать увековечению памяти жертв в конкретных населенных пунктах, которые были уничтожены или пострадали в ходе нацистских оккупаций, а также позволит принять последние усилия по поиску тех, кто был причастен к истребительной политике на территории России», - отметил Владимир Симиндей.

По его мнению, соучастники или свидетели этих преступлений, которые остались в живых, могут дать показания. Процедура необходима и для историков, и для общества, и для родственников жертв.

«Это позволит углубленно представлять, с чем наша страна столкнулась, какую она угрозу ценой неимоверных жертв отвела, и все это должно способствовать справедливому решению, справедливому приговору», - подчеркнул эксперт.

Владимир Симиндей выразил надежду, что в дальнейшем эти дела будут исследованы более детально.

9 августа Псковский областной суд проводит заседание по делу об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных нацистскими преступниками и изменниками в годы Великой Отечественной войны в границах нынешней Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

314 млн рублей направлено в Псковскую область для организация горячего питания
Более 60% педагогов Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса
На подготовку псковских школ к новому учебному году было направлено 78 млн рублей
Заседание по делу о геноциде в Псковской области продолжится 11 августа
Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тариф
Ещё 106 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки
Псковская область вошла в число регионов с наиболее доступной ипотекой
В Псковском суде началось заседание по делу об установлении факта геноцида
Фотографии коллекций музея-заповедника появились на улицах Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом

Спецфонтан

Общество / Знай наших!
3 августа 18:04

Спецфонтан

Архитектор предлагает построить в Пскове «десантный фонтан» и тематический «Парк ВДВ»