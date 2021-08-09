Эксперт объяснил, зачем псковский суд рассматривает дела о геноциде в период войны

Рассмотрение дел о геноциде и военных преступлениях, совершенных на территории нынешней Псковской области, является актом исторической справедливости, оформленным в соответственном судебном порядке. Об этом заявил руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей, пишет Псковское агентство информации.

«Это может способствовать увековечению памяти жертв в конкретных населенных пунктах, которые были уничтожены или пострадали в ходе нацистских оккупаций, а также позволит принять последние усилия по поиску тех, кто был причастен к истребительной политике на территории России», - отметил Владимир Симиндей.

По его мнению, соучастники или свидетели этих преступлений, которые остались в живых, могут дать показания. Процедура необходима и для историков, и для общества, и для родственников жертв.

«Это позволит углубленно представлять, с чем наша страна столкнулась, какую она угрозу ценой неимоверных жертв отвела, и все это должно способствовать справедливому решению, справедливому приговору», - подчеркнул эксперт.

Владимир Симиндей выразил надежду, что в дальнейшем эти дела будут исследованы более детально.

9 августа Псковский областной суд проводит заседание по делу об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных нацистскими преступниками и изменниками в годы Великой Отечественной войны в границах нынешней Псковской области.