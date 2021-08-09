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Экономика

Псковская область вошла в число регионов с наиболее доступной ипотекой

9 августа 2021 года, 11:07

В июне Псковская область вошла в число регионов с наиболее доступной ипотекой. Как сообщает РИА Новости, кредит на покупку жилья псковичи могли оформить по ставке 6,67%.

В целом, ставка ниже 7% была зафиксирована в 37 регионах: 6,7-6,8% годовых можно было получить в пяти регионах, 6,8-6,9% – в восьми, от 6,9% до 7% – в двенадцати. Эксперты отметили, что в мае ипотеку по ставке ниже 7% можно было получить только в 11 регионах.

Самая дешевая ипотека, по данным Центробанка, была в Магаданской области: средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых. В Сахалинской области средняя ставка по ипотеке составила 6,05%, в Якутии – 6,19%, в Приморском крае – 6,2%. Пятерку замыкает Бурятия – 6,41%.

Средняя ставка по ипотеке 6,48% была доступна для жителей Пензенской области и Чукотского автономного округа. В Мордовии ставка по кредиту достигла 6,5%, в Орловской области – 6,61%, а к Калмыкии – 6,64%. Псковская область со ставкой 6,67% стоит на одном уровне с Северной Осетией.

Самую дорогую ипотеку зафиксировали в Ингушетии. Ставка в этом субъекте составила 8,55% годовых. В Чечне стоимость жилищного кредита была 8,28%, в Тыве – 7,7%, в Севастополе – под 7,6%, в Иркутской области – 7,5%.

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