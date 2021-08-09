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Происшествия / Правосудие

В Псковском суде началось заседание по делу об установлении факта геноцида

9 августа 2021 года, 10:13

9 августа в 10:00 началось судебное заседание по делу об установлении фактов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных нацистскими преступниками и изменниками Родины в годы Великой Отечественной войны на территории нынешней Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, заседание пройдет в Псковском областном суде.

В Псковском суде началось заседание по делу об установлении факта геноцида

Фото объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области

Заявление о признании геноцидом вновь выявленных преступлений периода оккупации в суд направил прокурор Псковской области Иван Грибов. Речь идёт о выявленных в ходе изучения архивных документов и проведения поисковых работ в 2020 году фактов массового расстрела мирных жителей. В частности, тогда на окраинах Пскова были извлечены останки 188 человек. 

Желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию заседания на сайте Псковского областного суда в разделе «Видеотрансляция».  

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