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Общество

Фотографии коллекций музея-заповедника появились на улицах Пскова

9 августа 2021 года, 09:51

Фотографии объектов и коллекций Псковского музея-заповедника появились на улицах Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

«Гуляя по центру Пскова, можно найти рецепт фирменного псковского Кузнечного супа, узнать историю любви архитектора Юрия Спегальского и его супруги, или почитать о потрясающем пигменте «афганский лазурит», который использовался греками при росписи Спасо-Преображенского собора», - отметили в пресс-службе музея. 

18 баннеров разместили в Сквере влюбленных, на улицах Пушкинской и Ленина. Каждый стенд посвящен отдельной теме и имеет свой QR-код. Отсканировав его, псковичи и гости города попадут на страницу сайта Псковского музея, где располагается подробная информация об экспонате и музее-заповеднике.

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