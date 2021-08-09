Фотографии коллекций музея-заповедника появились на улицах Пскова

Фотографии объектов и коллекций Псковского музея-заповедника появились на улицах Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

«Гуляя по центру Пскова, можно найти рецепт фирменного псковского Кузнечного супа, узнать историю любви архитектора Юрия Спегальского и его супруги, или почитать о потрясающем пигменте «афганский лазурит», который использовался греками при росписи Спасо-Преображенского собора», - отметили в пресс-службе музея.

18 баннеров разместили в Сквере влюбленных, на улицах Пушкинской и Ленина. Каждый стенд посвящен отдельной теме и имеет свой QR-код. Отсканировав его, псковичи и гости города попадут на страницу сайта Псковского музея, где располагается подробная информация об экспонате и музее-заповеднике.