До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 9 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами по области пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западных направлений умеренный. Максимальная температура в этот день поднимется до +21…+26 градусов. Ночью столбики термометров упадут до +10…+15 градусов.

В Пскове дождей не прогнозируется. Дневная температура составит от +23 до +25 градусов, ночная – от +11 до +13 градусов.

В Великих Луках будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Минимальная температура ночью достигнет +12…+14 градусов.