Более 152 тысяч человек начали вакцинацию от коронавируса в Псковской области

152 тыс. 410 человек начали вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Только 7 августа от коронавируса привились 777 человек: 562 пациента ввели первый компонент вакцины и 215 – второй. Таким образом, число полностью завершивших процедуру достигло 107 тыс. 912.

«Важно продолжать прививочную кампанию, чтобы сохранить положительную тенденцию», - подчеркнул глава региона.

В настоящее время в Псковской области использовано 88,2% поступившей вакцины от коронавируса.