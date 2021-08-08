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Общество / Здоровье

Ещё 206 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

8 августа 2021 года, 11:33

За сутки 7 августа в ковидстатистику Псковской области добавилось еще 206 человек, выздоровевших от этого заболевания. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«В области продолжается медленное, но стабильное снижение динамики заболеваемости. Аналогичная картина и в целом по стране», - подчеркнул глава региона.

Ещё 206 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

Число заболевших СОVID-19, по его словам, пополнилось 109 новыми случаями. Так, в Пскове (всего 15 тыс. 852) выявили 28 ковидбольных, в Псковском районе (всего 3 тыс. 651) – 13. В Великих Луках (всего 7 тыс. 263) заразились восемь человек, в Порховском районе (всего 1 тыс. 371) – семь. По шесть инфицированных зафиксировали в Печорском (всего 784), Пушкиногорском (всего 549) и Бежаницком (всего 465) районах, по четыре – в Новоржевском (всего 597), Стругокрасненском (всего 518), Красногородском (всего 345). Пять случаев коронавируса диагностировали в Опочецком районе (всего 1 тыс. 139), три – в Невельском (всего 1 тыс. 711). В Островском (всего 2 тыс. 85), Дедовичском (всего 993) и Гдовском (всего 734) районах заболели по два местных жителя, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 168), Плюсском (всего 778), Себежском (всего 732), Палкинском (всего 458), Пустошкинском (всего 456), Куньинском (всего 415), Дновском (всего 358), Локнянском (всего 305) и Усвятском (всего 302) – по одному.

Всего в начала пандемии подтвердилось 44 тыс. 656 случаев коронавируса. Выздоровели от этого заболевания 37 тыс. 229 человек, умерли – 594.  

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Комментарии

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Бабулечка
12:51 08.08.2021

В Кандалакше Мурманской области умерла сотрудница офиса Россельхозбанка , 59 лет, Молева Алевтина Николаевна.Всех их обязали привиться, все заболели, и офис временно закрылся. Алевтина умерла. 27 июля похоронили. Информация в интернете , многочисленная. В Волгоградской области умерла врач Михайловской ЦРБ Стаханова Наталья Александровна, 63 года, вакцинировалась спутником около трёх месяцев назад, и стала болеть. Похороны состоялись 4 августа. Сайты: Послевакцины.РФ илиСтоппаника

Бабулечка
13:00 08.08.2021

В Сочи 3 августа 2021 г умер врач 4ГБ Полин Егор, 40 лет, привился 22 июня, о чём сообщил постом в инстаграме и призывал это делать. Д.М.Н. Воробьёв Павел Андреевич в интервью ИА Красная Весна от 30 июля 2021 г.-" Половина привитых сегодня дают осложнения ,половина привитых! Это данные Московского городского научного общества терапевтов,собранные несколькими десятками врачей на основании тысяч случаев.Это очень большие цифры..."

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