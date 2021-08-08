До 26 градусов тепла обещают псковичам 8 августа

8 августа на территории Псковской области ожидается от 21 до 26 градусов тепла днем и от 12 до 17 градусов – ночью.

Как сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода в этот день будет облачной с прояснениями. Ветер – южный, умеренный. Местами пройдут кратковременные дожди.

В Пскове синоптики прогнозируют от 23 до 25 градусов тепла днем и от 14 до 16 – ночью. При этом дождь ожидается только ночью.

Преимущественно без осадков будет в Великих Луках. Максимальная температура здесь достигнет +24…+26, минимальная – +13…+15.