Ушла из жизни псковский архитектор Галина Тютюнникова

«Умерла Галя Тютюнникова. Красивый, добрый, талантливый человек, архитектор», - написала Марина Михайлова.

Она рассказала, что в ближайшее время должна была начаться реализация одного из последних проектов архитектора — реставрация храма Спаса Всемилостивого в усадьбе Строгановых в Волышово в Порховском районе. «Год назад она, только оправившись после перенесенного ковида, давала интервью о планах на восстановление усадьбы. Ей было тяжело. Это чувствовалось, Галя была безупречна. Очень много энергии отдала продвижению темы реставрации Волышово», - подчеркнула журналист.

Галина Тютюнникова работала в Пскове с конца 1980-х годов. Она была главным архитектором проектов ООО «Псковархпроект». Вместе с супругом Александром Тюиюнниковым создала проекты нескольких новых храмов, построенных в Псковской области.