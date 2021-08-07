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Общество

Ушла из жизни псковский архитектор Галина Тютюнникова

7 августа 2021 года, 17:47

Ушла из жизни псковский архитектор Галина Тютюнникова, сообщила на своей странице в «Фейсбук» журналист ГТРК «Псков» Марина Михайлова».

Ушла из жизни псковский архитектор Галина Тютюнникова
Галина Тютюнникова

«Умерла Галя Тютюнникова. Красивый, добрый, талантливый человек, архитектор», - написала Марина Михайлова.

Она рассказала, что в ближайшее время должна была начаться реализация одного из последних проектов архитектора — реставрация храма Спаса Всемилостивого в усадьбе Строгановых в Волышово в Порховском районе. «Год назад она, только оправившись после перенесенного ковида, давала интервью о планах на восстановление усадьбы. Ей было тяжело. Это чувствовалось, Галя была безупречна. Очень много энергии отдала продвижению темы реставрации Волышово», - подчеркнула журналист.

Галина Тютюнникова работала в Пскове с конца 1980-х годов. Она была главным архитектором проектов ООО «Псковархпроект». Вместе с супругом Александром Тюиюнниковым создала проекты нескольких новых храмов, построенных в Псковской области. 

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