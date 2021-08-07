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Культура

Трём псковичкам присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»

7 августа 2021 года, 16:12

Трём псковичкам присвоены звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин 6 августа. Он размещён на портале правовой информации.

Почётного звания удостоены директор городского культурного центра Пскова Елена Голубева, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского Корсакова Вера Кагазежева и педагог Детской музыкальной школы №4 города Пскова Ирина Полякова.

Елена Голубева родилась в 1965 году в Острове, в 1984 году окончила Псковское областное культурно-просветительное училище по специальности «Клубный руководитель, руководитель самостоятельного хореографического коллектива», в 1991 году получила высшее образование в Ленинградском ордена Дружбы народов государственном институте культуры им. Н. К. Крупской по специальности «Культурно-просветительная работа», в 2001-2002 годах прошла профессиональную переподготовку в Северо-западной академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

С 1991 года по 2007 год проработала в сфере культуры в Куньинском районе, с 2007 года по 2012-й была заместителем директора, а затем директором в Городском доме культуры имени Ленина в Великих Луках. С 2012 года руководит Городским культурным центром в Пскове.

Вера Кагазежева окончила Псковское областное музыкальное училище (сегодня – это колледж искусств) и Государственный институт культуры имени Н. К. Крупской. С 1979 года руководила народным хором русской песни в Великих Луках. С 1987 года преподаёт в колледже искусств, она является основателем, руководителем и ведущим педагогом специализаций «Народное хоровое творчество» и «Этнохудожественное творчество»,  художественным руководителем народного коллектива, ансамбля русской песни «Очелье».

Ирина Полякова работает в псковской музыкальной школе №4 с 1991 года. Она является преподавателем по классу баяна. 

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