Президент наградил Орденом Почёта главу Великих Лук

Николай Козловский является с 2007 году председателем Великолукской городской Думы, в 2009 году был избран также мэром города, затем главой администрации Великих Лук, а с 2012 года является главой Великих Лук.

Николай Козловский родился 12 ноября 1953 года в деревне Шарапово Куньинского района. В 2006 году окончил Северо-Западный государственный заочный технический университет.

В 1971 году поступил учеником слесаря-сборщика на Великолукский завод высоковольтной аппаратуры, с 1972 по 1974 год проходил службу в армии, а затем вернулся на завод, где работал в различных позициях — от бригадира до первого заместителя генерального. В 1999 году стал генеральным директором ВЗВА. Ныне это ЗАО «Завод электротехнического оборудования» - ЗАО «ЗЭТО».