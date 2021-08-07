Завод сжиженных газов откроется в ОЭЗ «Моглино» в первом квартале 2022 года

В первом квартале 2022 года в особой экономической зон «Моглино» под Псковом начнёт работу завод сжиженных газов ООО «Елме Мессер Рус». Он должен вывести Псковскую область в лидеры по производству сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов на Северо-Западе России, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

«Завод будет производить промышленные, пищевые и медицинские газы в объёме до 90 тысяч тонн в год, в том числе сжиженный медицинский кислород, что поможет заместить существующие поставки сжиженного кислорода и азота из Эстонии и Финляндии на территорию Северо-Запада России», - рассказал генеральный директор ООО «Елме Мессер Рус» Виталий Громов.

7 августа в «Моглино» была доставлена и установлена основная часть производства воздухоразделительная колонна высотой 34 метра. Её привезли из Италии.

«Это является важной вехой в строительстве данного завода», - подчеркнул Виталий Громов. Эта колонная необходима для разделения воздуха методом низкотемпературной ректификации и получения сжиженного кислорода, азота и аргона, которые будут накапливаться в криогенных хранилищах для последующих поставок потребителям.

Проект по строительству завода реализуется при поддержке Фонда развития промышленности при Минпромторге России. «И хотим отметить поддержку и внимание к нашему проекту со стороны администрации Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и вице-губернатора Нинель Салагаевой. Для нас это важно», - сказал Виталий Громов.