Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Инвестиции

Завод сжиженных газов откроется в ОЭЗ «Моглино» в первом квартале 2022 года

7 августа 2021 года, 13:08

В первом квартале 2022 года в особой экономической зон «Моглино» под Псковом начнёт работу завод сжиженных газов ООО «Елме Мессер Рус». Он должен вывести Псковскую область в лидеры по производству сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов на Северо-Западе России, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Завод сжиженных газов откроется в ОЭЗ «Моглино» в первом квартале 2022 года

«Завод будет производить промышленные, пищевые и медицинские газы в объёме до 90 тысяч тонн в год, в том числе сжиженный медицинский кислород, что поможет заместить существующие поставки сжиженного кислорода и азота из Эстонии и Финляндии на территорию Северо-Запада России», - рассказал генеральный директор ООО «Елме Мессер Рус» Виталий Громов.

7 августа в «Моглино» была доставлена и установлена основная часть производства воздухоразделительная колонна высотой 34 метра. Её привезли из Италии.

«Это является важной вехой в строительстве данного завода», - подчеркнул Виталий Громов. Эта колонная необходима для разделения воздуха методом низкотемпературной ректификации и получения сжиженного кислорода, азота и аргона, которые будут накапливаться в криогенных хранилищах для последующих поставок потребителям.

Проект по строительству завода реализуется при поддержке Фонда развития промышленности при Минпромторге России. «И хотим отметить поддержку и внимание к нашему проекту со стороны администрации Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и вице-губернатора Нинель Салагаевой. Для нас это важно», - сказал Виталий Громов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ушла из жизни псковский архитектор Галина Тютюнникова
Трём псковичкам присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Президент наградил Орденом Почёта главу Великих Лук
150 тысяч превысило число сделавших первую прививку от коронавируса в Псковской области
Ещё 112 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Улицу Чехова начнут ремонтировать в Пскове 11 августа
Около 400 тысяч рублей сняли мошенники со счетов псковичей
Тёплый, но дождливый день ждёт псковичей 7 августа
Псковские реконструкторы отправились в путешествие на ладье

Комментарии

Авторизация
No comments
Рыночные отношения

Экономика / Инвестиции
6 августа 15:34

Рыночные отношения

«Белорусский» рынок подвис во времени и пространстве. Но есть просвет
Путевки не горят

Экономика / Туризм
2 августа 16:26

Путевки не горят

Псковский турбизнес пока не заметил проблем, связанных с пожарами в Турции
Дотянуться до полки

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
29 июля 10:46

Дотянуться до полки

Почему товаров в псковских сетевых магазинах стало заметно меньше