Ещё 112 человек заразились коронавирусом в Псковской области

В Псковской области коронавирусом заразились ещё 112 человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Общее число заболевших выросло до 44 тыс. 547.

В частности, за минувшие сутки, 6 августа, 29 случаев коронавируса подтвердились в Пскове

(всего 15 тыс. 824), 17 — в Псковском районе (всего 3 тыс. 638), 14 — в Великих Луках (всего 7 тыс. 255), 11 - в Великолукском районе (всего 1 тыс. 32), девять — в Островском (всего 2 тыс. 83), семь - в Новосокольническом (всего 1 тыс. 167). По четыре человека заразились в Красногородском (всего 341) и Стругокрасненском (всего 514) районах, три — в Порховском (всего 1 тыс. 364), по два — в Гдовском (всего 732), Дедовичском (всего 991),

Опочецком (всего 1 тыс. 134) и Пушкиногорском (всего 543). По одному новому заболевшему выявили в Дновском (всего 357), Куньинском (всего 414), Новоржевском (всего 593), Плюсском (всего 777), Пыталовском (всего 549) и Усвятском (всего 301) районах.

При этом 6 августа в связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 237 человек. С начала пандемии вылечились уже 37 тыс. 23 жителя Псковской области.

Добавились за минувшие сутки и пять летальных исходов. Всего от коронавируса скончались 594 человека.