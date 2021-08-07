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Общество / Здоровье

Ещё 112 человек заразились коронавирусом в Псковской области

7 августа 2021 года, 12:28

 В Псковской области коронавирусом заразились ещё 112 человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Общее число заболевших выросло до 44 тыс. 547.

В частности, за минувшие сутки, 6 августа, 29 случаев коронавируса подтвердились в Пскове

(всего 15 тыс. 824), 17 — в Псковском районе (всего 3 тыс. 638), 14 — в Великих Луках (всего 7 тыс. 255), 11 - в Великолукском районе (всего 1 тыс. 32), девять — в Островском (всего 2 тыс. 83), семь - в Новосокольническом (всего 1 тыс. 167). По четыре человека заразились в Красногородском (всего 341) и Стругокрасненском (всего 514) районах, три — в Порховском (всего 1 тыс. 364), по два — в Гдовском (всего 732), Дедовичском (всего 991),

Опочецком (всего 1 тыс. 134) и Пушкиногорском (всего 543). По одному новому заболевшему выявили в Дновском (всего 357), Куньинском (всего 414), Новоржевском (всего 593), Плюсском (всего 777), Пыталовском (всего 549) и Усвятском (всего 301) районах.

При этом 6 августа в связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 237 человек. С начала пандемии вылечились уже 37 тыс. 23 жителя Псковской области.

Добавились за минувшие сутки и пять летальных исходов. Всего от коронавируса скончались 594 человека.

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Комментарии

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Бабулечка
13:13 07.08.2021

От экспериментальных "ковидвакцин" умирают люди, и имеют осложнения и серьёзные. Уже умерло несколько докторов от чудоампул. И есть об этом достоверная информация. А в области не умирают люди и не страдают от побочек? Неваленная отмечает ДР, а когда сообщит честно о побочках? Деньги разум застилают.

Бабулечка
14:14 07.08.2021

В Сочи 3 августа умер врач Егор Полин, который 22 июня привился чудовакциной от ковида. Доктор заведовал отделением гемодиализа в 4-й ГБ Сочи. В своём инстаграме сообщил о своей вакцинации постом из процедурного кабинета, с фото, и с призывом это делать.ему было 40 лет. Дмитрий Медведев о необходимости проведения коаидвакцинации-"Иначе распространить болезнь будет просто невозможно"...

Бабулечка
19:22 07.08.2021

В Волгоградской области, в Михайловке, 4 августа похоронили врача Стаханову Наталию Александровну, 63 г.,заведовала отделением функц.диагностики Михайловской ЦРБ, от коронавируса, но около трёх месяцев назад привилась спутником..информация а интернете, и на сайте Послевакцины.РФ Губернатор 60 доволен, что область в лидерах по "вакцинации", и гонорары ,наверно, неплохие, ждём отчетности о побочках...

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