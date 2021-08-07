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Транспорт / Инфраструктура

Улицу Чехова начнут ремонтировать в Пскове 11 августа

7 августа 2021 года, 11:54

 В Пскове 11 августа начнётся ремонт улицы Чехова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Работы будут проведены в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» за счет средств субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности и софинансирования из городского бюджета.

Улицу Чехова начнут ремонтировать в Пскове 11 августа

Фото пресс-службы администрации Пскова

Всего в порядок приведут более 400 метров дорожного полотна. Там отремонтируют проезжую часть, установят новый бордюрный камень, заменят люки колодцев, организуют пешеходную зону.

При этом для того, чтобы сделать тротуар, придётся спилить деревья. Как отметил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий на встрече с жителями, сейчас нет никакой пешеходной дорожки, поэтому нужно выбрать либо сохранение деревьев, либо безопасность пешеходов.

В итоге было принято решение сохранить деревья вблизи домов, а тротуар сделать на противоположной стороне улицы.

После ремонта ширина проезжей части будет 3,5 метра, на участке в районе улицы Розы Люксембург - 6 метров, ширина тротуара составит 2,2 метра. Завершиться работы должны до 30 сентября. 

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