Около 400 тысяч рублей сняли мошенники со счетов псковичей

Мошенники сняли со счетов жителей Псковской области около 400 тыс. рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Так, почти 300 тысяч рублей лишилась 45-летняя жительница деревни Писковичи Псковского района. В полиции она рассказала, что получила звонок от неизвестного человека, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал псковичке, что на неё мошенники пытаются оформить кредит и чтобы предотвратить это необходимо назвать коды безопасности от банковского счета, что она и сделала.

Таким же образом мошенники обманули 52-летнюю жительницу Пскова. С её счетов пропали около 97 тыс. рублей.

4 тыс. 500 рублей лишилась 29-летняя псковичка. Она получила сообщение в популярной социальной сети от знакомой, которая попросила оказать помощь в разблокировке телефона для чего необходимо было сообщить поступивший на телефон пароль. После того, как девушка сообщила данные, с ее лицевого счета, принадлежавшего мобильному оператору, пропали деньги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).