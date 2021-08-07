Тёплый, но дождливый день ждёт псковичей 7 августа

В Псковской области 7 августа ожидается облачная погода с прояснениями и восточный ветер, пишет официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди, местами — грозы и ливни, ночью также местами пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха днём составит +19...+24, минимальная ночью - +11...+16.

В Пскове днем пройдут кратковременные дожди и прогремит гроза, а ночь пройдёт преимущественно без осадков. Днём столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов, ночью — от +13 до +15.

В Великих Луках днём тоже будет дождливо, а ночью — преимущественно без осадков. Температура воздуха ожидается днём от +22 до +24 градусов, ночью — от +11 до +13.