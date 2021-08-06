Вокруг псковского парка «Россия — моя история» планируется создать три тематические зоны

Три тематические зоны планируется создать на территории, расположенной у мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Пскове. Речь об этом шла в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профильными специалистами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Парк станет частью научно-образовательного кластера, предполагающего комплексное развитие и благоустройство городского пространства.

Главный архитектор Псковской области — начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин отметил, что первая зона будет включать парк «Россия — моя история», место для отдыха, музыкальный фонтан и сцену.

Севернее, по его словам, расположится школа, её возведут по национальному проекту «Образование», и Центр дополнительного образования.

Ещё одну зону займет спортивное ядро: площадки для игровых видов спорта, футбольное поле, а также стационарные объекты — душевые, раздевалки.

Берег реки Великой — это общественная территория для отдыха. При разработке экскизных решений эксперты учли, что Степановский лужок — зона охраняемого ландшафта, подчеркнул Евгений Шапкин.