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Общество

Вокруг псковского парка «Россия — моя история» планируется создать три тематические зоны

6 августа 2021 года, 17:50

Три тематические зоны планируется создать на территории, расположенной у мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Пскове. Речь об этом шла в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профильными специалистами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Вокруг псковского парка «Россия — моя история» планируется создать три тематические зоны

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Парк станет частью научно-образовательного кластера, предполагающего комплексное развитие и благоустройство городского пространства.

Главный архитектор Псковской области — начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин отметил, что первая зона будет включать парк «Россия — моя история», место для отдыха, музыкальный фонтан и сцену.

Севернее, по его словам, расположится школа, её возведут по национальному проекту «Образование», и Центр дополнительного образования.

Ещё одну зону займет спортивное ядро: площадки для игровых видов спорта, футбольное поле, а также стационарные объекты — душевые, раздевалки.

Берег реки Великой — это общественная территория для отдыха. При разработке экскизных решений эксперты учли, что Степановский лужок — зона охраняемого ландшафта, подчеркнул Евгений Шапкин.

Вокруг псковского парка «Россия — моя история» планируется создать три тематические зоны

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Участники совещания рассмотрели представленную концепцию и внесли свои предложения. Также речь зашла о возможном участии Сбербанка в реализации проекта.

Михаил Ведерников поручил внести необходимые корректировки и выяснить, какие региональные и федеральные программы могут быть задействованы в реализации разных этапов этой концепции. 

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