Без вести пропавший полгода назад великолучанин найден убитым

В Великолукском районе нашли труп мужчины, пропавшего полгода назад. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, характер имеющихся на его теле повреждений говорил об убийстве.

39-летний житель Великолукского района исчез во время новогодних праздников - 9 января. Мужчина числился без вести пропавшим, пока не упал уровень воды в реке: тело обнаружили под корягами.

По версии следствия, к преступлению причастен 26-летний житель Великолукского района, который в ночь на 8 января находился в гостях у своей знакомой. Там он поссорился с пострадавшим и, схватив нож, нанес ему множество ударов.

Потерпевший скончался от полученных ранений на месте преступления. Подозреваемый замотал тело в пленку и скинул его в реку.

Молодой человек уже дал признательные показания, которые сошлись с заключением судебно-медицинского эксперта по поводу характера повреждений на теле убитого.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).