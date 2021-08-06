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Общество

Конспирологические теории вокруг администрации Пскова обсудили ведущие «Псковского телеграма»

6 августа 2021 года, 19:10

Конспирологические теории вокруг администрации Пскова обсудили ведущие «Псковского телеграма». Очередной выпуск проекта вышел на сайте «Псковского агентства информации».

Темами для обсуждения ведущих стали: выборы глав районов в Псковской области, список кандидатов в областное Собрание, высокие гости из Москвы, которые зачастили в регион, а также заявление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о возможном скором появлении сразу двух новых вице-губернаторов.

В пятницу, 6 июня, программа вышла в эфир в 25-ый раз. Посмотреть ее можно на Youtube-канале ПАИ, а также в Telegram-канале «Псковские новости».

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