На Чудском озере в Гдовском районе обустроят новый пляж

Для жителей и гостей деревни Самолва Гдовского района на Чудском озере обустроят новый пляж, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления архитектуры и строительства администрации Псковской области Евгения Шапкина.

Новый пляж разместится на территории бывшей пристани, отметил Евгений Шапкин и добавил, что это место идеально подходит для отдыха: здесь тихо, изолированно и хороший ландшафт. Площадь пространства составляет 0,4 га.

На пляже, по его словам, появятся две крытые беседки, четыре скамьи с видом на воду, волейбольная и детская площадки с несколькими игровыми комплексами. Все объекты будут выдержаны в общей эстетике, подчеркнул главный архитектор Псковской области.