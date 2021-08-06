На Чудском озере в Гдовском районе обустроят новый пляж

Для жителей и гостей деревни Самолва Гдовского района на Чудском озере обустроят новый пляж, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления архитектуры и строительства администрации Псковской области Евгения Шапкина.
Для жителей и гостей деревни Самолва Гдовского района на Чудском озере обустроят новый пляж, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления архитектуры и строительства администрации Псковской области Евгения Шапкина.
Новый пляж разместится на территории бывшей пристани, отметил Евгений Шапкин и добавил, что это место идеально подходит для отдыха: здесь тихо, изолированно и хороший ландшафт. Площадь пространства составляет 0,4 га.
На пляже, по его словам, появятся две крытые беседки, четыре скамьи с видом на воду, волейбольная и детская площадки с несколькими игровыми комплексами. Все объекты будут выдержаны в общей эстетике, подчеркнул главный архитектор Псковской области.
5 августа вопрос о пляже обсуждался на пресс-конференции губернатора Михаила Ведерникова в медиацентре Псковского агентства информации. Журналисты рассказали о жалобах местных жителей на то, что из-за строительства монумента в часть Ледового побоища они не могут попасть на старый пляж. Глава региона заявил, что понимает недовольство жителей, однако, пляж рядом с памятником – это неуместно. Он обещал, что проблема будет решена и в деревне на берегу обустроят новое место массового отдыха.