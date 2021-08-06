Вместо «белорусского» рынка в Пскове появится «Гостиный двор»

Разговоры о концепции освоения территории «белорусского» рынка появились еще в 2019 году. Тогда её представили на заседании научно-методического и экспертного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области концепт-дизайн нового пространства.

В проекте архитектора бюро «А. В. Студио» Олеси Булыненковой были предусмотрены «фреш-рынок», детская гейм-зона, фудкорт, торговая зона, кафе с выходом на крышу и место для ярмарки или мероприятий на открытой площадке. При этом проект сохранял визуальную связь между церквями архангелов Михаила и Гавриила и Петра и Павла с Буя.

По словам Светланы Сибильковой, «Гостиный двор» планирует открыться уже заполненный арендаторами. В частности, кроме торговых точек, здесь могут появиться сувенирные лавки, офисы туркомпаний и так далее.