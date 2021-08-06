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Общество

Вместо «белорусского» рынка в Пскове появится «Гостиный двор»

6 августа 2021 года, 16:43

Вместо «белорусского» рынка в Пскове может появиться торговое и деловое пространство под рабочим названием «Гостиный двор». Об этом «Псковской правде» рассказала один из топ-менеджеров ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова.

Вместо «белорусского» рынка в Пскове появится «Гостиный двор»

Вместо «белорусского» рынка в Пскове появится «Гостиный двор»

Разговоры о концепции освоения территории «белорусского» рынка появились еще в 2019 году. Тогда её представили на заседании научно-методического и экспертного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области концепт-дизайн нового пространства.

В проекте архитектора бюро «А. В. Студио» Олеси Булыненковой были предусмотрены  «фреш-рынок», детская гейм-зона, фудкорт, торговая зона, кафе с выходом на крышу и место для ярмарки или мероприятий на открытой площадке. При этом проект сохранял визуальную связь между церквями архангелов Михаила и Гавриила и Петра и Павла с Буя. 

По словам Светланы Сибильковой, «Гостиный двор» планирует открыться уже заполненный арендаторами. В частности, кроме торговых точек, здесь могут появиться сувенирные лавки, офисы туркомпаний и так далее.

Вместо «белорусского» рынка в Пскове появится «Гостиный двор»

Вместо «белорусского» рынка в Пскове появится «Гостиный двор»

В настоящее время инвестор ГК «ЛУГ» занимается детальной проработкой проекта «Гостиный двор». Однако, владельцы территории смоги получить только часть данных по техкоммуникациям и условиям, другой части просто не существует. Ждать реализации такого придется не менее трех лет.

«Белорусский» рынок располагается в центре Пскова. В 1990 — начале 2000-х пространство пользовалось популярностью. В 2011 году тогдашний глава администрации Пскова Петр Слепченко заявил о необходимости создать парковку и комфортные условия для участников торговли. В 2013 году вопрос, что делать с рынком, решали уже на региональном уровне.

Здесь хотели создать и пешеходную торговую улицу, и пешеходно-развлекательно-торговое пространство и трехэтажный торговый комплекс с археологическим музеем. В 2018 году на части территории рынка даже появилось трехэтажное здание, однако, функционировать оно так и не начало.  

Подробнее о том, как планируется преобразить рынок, читайте здесь >>>

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