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Общество

Ограничительные мероприятия по АЧС могут частично отменить в Псковской области через 30 дней

6 августа 2021 года, 16:30

Ограничительные мероприятия в связи с африканской чумой свиней могут отменить в Псковской области через 30 дней на части территорий. Речь об этом шла в ходе заседания специальной противоэпизоотической комиссии под председательством руководителя регионального комитета по ветеринарии Веры Баданиной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Ограничительные мероприятия по АЧС могут частично отменить в Псковской области через 30 дней

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам Баданиной, на карантине по АЧС находятся восемь очагов и три инфицированных объекта. Везде, кроме крупного свиноводческого предприятия, прошли необходимые мероприятия по ликвидации заболевания. В настоящее время в районах объявлен 30-дневный контрольный период, по истечении которого ограничительные меры могут быть сняты.

Кроме того, в регионе усилили проведение исследований на АЧС. Это стало возможным, в том числе, благодаря поставке новых проб на заболевания: после появления первых очагов заболевания в Псковскую областную ветеринарную лабораторию привезли более 1,3 тыс. штук.

Кроме того, были проведены работы по умерщвлению 36 тысяч животных из сельхозпредприятия в Порховском районе. Для этого потребовалось более 30 кг препарата. Его приобрели за счет регионального и федерального бюджетов.

Тела погибших животных специалисты вывезли для сжигания. В помещениях и на территории предприятия продолжаются зачистка и дезинфекция.

Также участники совещания обсудили численность дикого кабана. По словам руководителя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова, плотность поголовья животного снизилась с 0,47 до 0,36 особей на 1 тыс. га. Хорошие результаты в регулировании численности кабана показывают отдельные охотничьи хозяйства в Стругокрасненском, Бежаницком, Себежском и Порховском районах, отметил глава профильного комитета.

В завершение заседания участники обговорили организацию контрольных мероприятий для недопущения распространения АЧС, а также дальнейшие работы на площадке сельхозпредприятия в Порховском районе.

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