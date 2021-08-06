Фотовыставка «Успеть бы жизнь украсить светом...» откроется в Пскове 9 августа

Персональная фотовыставка Дмитрия Кравеца «Успеть бы жизнь украсить светом...» откроется 9 августа в 17:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2). Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе библиотеки, на презентации выступят поэты и музыканты, педагоги и друзья фотографа.