Фотовыставка «Успеть бы жизнь украсить светом...» откроется в Пскове 9 августа

Персональная фотовыставка Дмитрия Кравеца «Успеть бы жизнь украсить светом...» откроется 9 августа в 17:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2). Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе библиотеки, на презентации выступят поэты и музыканты, педагоги и друзья фотографа.
Это вторая персональная выставка Дмитрия состоялась 10 лет назад, когда он еще учился в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на отделении «Фотовидеотворчество».
Афиша выставки
«Церковные съёмки начались с храма Александра Невского... Выбуты, Мироносицы, храмы на острове Белов, на Дмитриевском кладбище. И на этом поиск чего-то заветного не остановится. В поисках благодати и хорошего кадра снимал в разных храмах. Нравится совмещать иконы и отражения. Иногда приходится переснимать кадр по 3-4 раза и больше, главное - результат. Кстати о результате - на выставке представлены работы разных периодов, событий и настроения. Цикл подобных выставок собираюсь продолжить», - рассказывает Дмитрий Кравец.
Дмитрий Кравец
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