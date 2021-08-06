Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Богослужения в храме Александра Невского в Пскове возобновятся в сентябре

6 августа 2021 года, 15:14

Богослужения в храме Александра Невского в Пскове возобновятся в сентябре, сообщает ГТРК «Псков». Именно на этот месяц назначены главные мероприятия к празднованию 800-летия со дня рождения Святого благоверного великого князя.

Богослужения в храме Александра Невского в Пскове возобновятся в сентябре

Ремонт на объекте планируется завершить до конца августа. Специалисты уже убрали копоть со сводов и стен, обновили коммуникации, отремонтировали окна и двери. Также были восполнены утраты на позолоте, заменены поврежденные элементы кровли и водосточной системы. Сейчас рабочие приступили к покраске.

«Ремонтные работы необходимо выполнить на данном этапе, чтобы привести облик храма к надлежащему виду. Множество подтеков на фасаде здания, внутренние интерьеры, большая копоть на потолках. Соответственно, чтобы прихожане радовались, радовался глаз, - делаем косметику», - отметил главный архитектор проекта реставрации Дмитрий Макаров.

Объект включен в программу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области». По заказу Министерства культуры РФ готовится проект реставрации. 

«Все проводимые на объекте работы являются необходимой основой и позволят поддержать памятник в хорошем состоянии», - добавил главный инженер АНО «Возрождения» Алексей Гамзин.

Храм Александра Невского в Пскове был построен в 1907—1908 гг. по типовому проекту архитектора Вержбицкого. Его возвели для 96-го Омского пехотного полка, расквартированного в Пскове. Однако, с середины 20-х годов прошлого века храм использовался как клуб и склад. Строение было возвращено церкви только в 90-е. 

В настоящее время это воинский храм 76-й десантно-штурмовой дивизии. Настоятель - протоиерей Олег Тэор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вокруг псковского парка «Россия — моя история» планируется создать три тематические зоны
Без вести пропавший полгода назад великолучанин найден убитым
На Чудском озере в Гдовском районе обустроят новый пляж
Вместо «белорусского» рынка в Пскове появится «Гостиный двор»
Ограничительные мероприятия по АЧС могут частично отменить в Псковской области через 30 дней
Фотовыставка «Успеть бы жизнь украсить светом...» откроется в Пскове 9 августа
Названы победители конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Псковской области
Сменился начальник Псковской таможни
Бомж ограбил подростка на берегу реки Мирожки в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом

Спецфонтан

Общество / Знай наших!
3 августа 18:04

Спецфонтан

Архитектор предлагает построить в Пскове «десантный фонтан» и тематический «Парк ВДВ»
Дело в голове

Общество / Здоровье
2 августа 11:38

Дело в голове

В чем причина «стреляющих» головных болей