Богослужения в храме Александра Невского в Пскове возобновятся в сентябре, сообщает ГТРК «Псков». Именно на этот месяц назначены главные мероприятия к празднованию 800-летия со дня рождения Святого благоверного великого князя.

Ремонт на объекте планируется завершить до конца августа. Специалисты уже убрали копоть со сводов и стен, обновили коммуникации, отремонтировали окна и двери. Также были восполнены утраты на позолоте, заменены поврежденные элементы кровли и водосточной системы. Сейчас рабочие приступили к покраске.

«Ремонтные работы необходимо выполнить на данном этапе, чтобы привести облик храма к надлежащему виду. Множество подтеков на фасаде здания, внутренние интерьеры, большая копоть на потолках. Соответственно, чтобы прихожане радовались, радовался глаз, - делаем косметику», - отметил главный архитектор проекта реставрации Дмитрий Макаров.

Объект включен в программу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области». По заказу Министерства культуры РФ готовится проект реставрации.

«Все проводимые на объекте работы являются необходимой основой и позволят поддержать памятник в хорошем состоянии», - добавил главный инженер АНО «Возрождения» Алексей Гамзин.

Храм Александра Невского в Пскове был построен в 1907—1908 гг. по типовому проекту архитектора Вержбицкого. Его возвели для 96-го Омского пехотного полка, расквартированного в Пскове. Однако, с середины 20-х годов прошлого века храм использовался как клуб и склад. Строение было возвращено церкви только в 90-е.

В настоящее время это воинский храм 76-й десантно-штурмовой дивизии. Настоятель - протоиерей Олег Тэор.