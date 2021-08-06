Бомж ограбил подростка на берегу реки Мирожки в Пскове

Мужчина без определенного места жительства ограбил 14-летнего подростка на берегу реки Мирожки в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, грабеж был раскрыт по «горячим следам».

В участок обратилась 40-летняя жительница деревни Борисовичи Псковского района. Она заявила, что утром 5 августа неизвестный мужчина похитил у ее сына мобильный телефон и велосипед.

Полицейские в ходе розыскных мероприятий установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за совершение кражи 22-летний бездомный. Его задержали согласно статье 91 УПК РФ.

После было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Телефон и велосипед были изъяты в ходе двух обысков. Расследование продолжается.