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Общество

Названы победители конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Псковской области

6 августа 2021 года, 13:39

В Псковской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Так, в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» победило городское поселение Остров, в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» – Великие Луки. Сразу два победителя выбрали в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечения граждан к участию в местном самоуправлении в других формах». Лучшими в этой области стали Искровская волость Дновского района и Горайская волость Островского района. Псков, Великие Луки, сельское поселение Переслегинская волость Великолукского района, а также городские поселения Дно, Печоры и Остров признаны лучшими в сфере национальной политики и укрепления межнационального мира.

Далее муниципалитеты будут участвовать в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Организаторы регионального этапа конкурса отметили, что на участие было подано 12 заявок от 8 муниципальных образований. При этом город Великие Луки заявился в 3 номинациях, а Остров и сельское поселение Переслегинская волость - в 2 номинациях.

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