Госнаграды вручены трём специалистам псковского Роспотребнадзора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды специалистам регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Указом президента Российской Федерации три специалиста Роспотребнадзора удостоены ордена Пирогова за вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса. Награды получили начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Сергей Луценко, начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Калинина и заместитель руководителя территориального Управления Елена Припутенко.

«Это признание вашей работы. Особенно в последние два года вашу работу сложно переоценить. С вашей помощью большое количество очагов заболевания своевременно выявляется, локализуется, огромное число проверок проводится. Мы понимаем, что без вашей работы сценарий борьбы с коронавирусом было бы сложно представить. Вы делаете крайне важную и жизненно необходимую для людей работу», — сказал Михаил Ведерников, поблагодарил специалистов и пожелал им здоровья, терпения, успехов на службе.

Сергей Луценко, в свою очередь, поблагодарил губернатора за теплые слова. «Мы чувствуем вашу поддержку», — отметил он.