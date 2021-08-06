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Общество

Госнаграды вручены трём специалистам псковского Роспотребнадзора

6 августа 2021 года, 11:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды специалистам регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Госнаграды вручены трём специалистам псковского Роспотребнадзора

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Указом президента Российской Федерации три специалиста Роспотребнадзора удостоены ордена Пирогова за вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса. Награды получили начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Сергей Луценко, начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Калинина и заместитель руководителя территориального Управления Елена Припутенко. 

«Это признание вашей работы. Особенно в последние два года вашу работу сложно переоценить. С вашей помощью большое количество очагов заболевания своевременно выявляется, локализуется, огромное число проверок проводится. Мы понимаем, что без вашей работы сценарий борьбы с коронавирусом было бы сложно представить. Вы делаете крайне важную и жизненно необходимую для людей работу», — сказал Михаил Ведерников, поблагодарил специалистов и пожелал им здоровья, терпения, успехов на службе.

Сергей Луценко, в свою очередь, поблагодарил губернатора за теплые слова. «Мы чувствуем вашу поддержку», — отметил он.

Госнаграды вручены трём специалистам псковского Роспотребнадзора

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации, учрежденная Указом президента России в июне 2020 года. Орден носит имя русского хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова (1810–1881). Именно он считается основоположником военно-полевой хирургии.

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Комментарии

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Бабулечка
13:12 06.08.2021

Этих награждённых не слышно, не видно было, особенно последние полтора года, вся власть сосредоточена в инстаграме губернатора, и вот вам награды. Гинцбурга тоже наградили, а люди умирают от экспериментальной вакцины, побочки серьёзные. Наших наградили за молчание, за то что согласились с постановлением об обязательной вакцинации. Пусть гордятся тем, чего совсем недостойны, от чего должно быть стыдно.

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