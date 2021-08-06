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Происшествия

Плюсская прокуратура выявила сайты по продаже поддельных медотводов от вакцинации

6 августа 2021 года, 11:06

Прокуратура Плюсского района выявила сайты, предоставляющие медицинские справки о наличии противопоказаний к вакцинации. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, среди услуг был и медотвод от прививки против COVID-19.

На сайтах была указана информация о приобретении официальных медицинских документов со всем печатями и без прохождения необходимых процедур, осмотров врачами и сдачи анализов. Все услуги предоставлялись дистанционно: клиенты заполняли заявки на сайте и получали готовую медицинскую документацию по своему адресу.

Прокурор Плюсского района направил в суд исковое заявление о признании информации о продаже медицинских справок запрещенной к распространению. Его заявление находится на рассмотрении.

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