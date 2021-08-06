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Общество / Здоровье

Псковская область заняла первое место в стране по темпу вакцинации от коронавируса

6 августа 2021 года, 10:01

Псковская область заняла первое место в стране по удельному темпу вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковская область заняла первое место в стране по темпу вакцинации от коронавируса

Первую прививку от коронавируса сделали 149 тыс. 690 человек. Только 5 августа число вакцинированных первым компонентом увеличилось на 2 тыс. 3

Завершили процедуру уже 106 тыс. 570 человек. В частности, 1 тыс. 356 пациентов сделали вторую прививку за минувшие сутки.

На данный момент поступившая вакцина израсходована на 87%.

«Благодарю всех, кто принял решение защитить себя и своих близких!» - заключил глава региона. 

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