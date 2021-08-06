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Общество / Здоровье

287 выздоровевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки

6 августа 2021 года, 09:48

287 выздоровевших и 108 заболевших добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки 5 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

287 выздоровевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки

Больше всего ковидбольных – 30 человек – выявили в Пскове (всего 15 тыс. 795). В Великих Луках (всего 7 тыс. 241) заразился 21 местный житель, а в Опочецком районе (всего 1 тыс. 132) – 10. По девять случаев коронавируса диагностировали в Псковском (всего 3 тыс. 621) и Дедовичском (всего 989) районах, по четыре – в Великолукском (всего 1 тыс. 21) и Куньинском (всего 413), по три – в Новоржевском (всего 592) и Палкинском (всего 459). Шесть человек заболели в Красногородском районе (всего 337). В Невельском (всего 1 тыс. 708), Порховском (всего 1 тыс. 361), Плюсском (всего 776) и Усвятском (всего 304) районах подтвердилось по два случая СOVID-19, а в Островском (всего 2074) – один.

Всего в Псковской области зафиксировали 44 тыс. 435 случаев коронавируса. Излечились от этого заболевания 36 тыс. 786 пациентов. Еще 586 человек скончались.

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал вакцинироваться от коронавируса до сентября, чтобы снизить риск новых заражений», - напомнил глава региона. 

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