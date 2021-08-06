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Общество

Дожди и 22 градуса тепла ожидаются в Псковской области 6 августа

6 августа 2021 года, 09:24

Небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 6 августа во второй половине дня. Как сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге пройдут умеренные дожди, а на севере области - без существенных осадков.

Погода в этот день будет облачной с прояснениями. Ветер - восточный. Температура днем поднимется до +17…+22 градусов. Ночью синоптики обещают от +12 до +17.

В Пскове сильных дождей не прогнозируется: днем будет без осадков, а ночью возможен небольшой дождь. Воздух в городе прогреется до +20…+22 градусов. Минимальная температура в этот день будет ночью: от +13 до +15.

В Великих Луках осадки ожидаются и во второй половине дня, и ночью. Температура здесь составит от +20 до +22 градусов днем, от +15 до +17 – ночью.

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