В Великолукской межрайонной больнице сменился главврач

Роман Керимов покинул должность главврача Великолукской межрайонной больницы, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Роман Керимов продолжит работать в больнице на позиции заместителя главного врача по первичной сердечно сосудистой помощи и врачом-кардиологом.

Исполняющим обязанности руководителя медицинского учреждения назначен Вячеслав Чурсин, до этого работавший заместителем главного врача.

Вячеслав Чурсин приехал в Псковскую область из Москвы полгода назад. До этого он работал в столичной клинике №15 имени О. М. Филатова анестезиологом-реаниматологом. Имеет образование по организации здравоохранения и опыт работы на руководящих должностях.

Нового главного врача Великолукской межрайонной больницы определят по результатам конкурса.