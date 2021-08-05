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Общество / Здоровье

В Великолукской межрайонной больнице сменился главврач

5 августа 2021 года, 21:36

Роман Керимов покинул должность главврача Великолукской межрайонной больницы, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Роман Керимов продолжит работать в больнице на позиции заместителя главного врача по первичной сердечно сосудистой помощи и врачом-кардиологом.

Исполняющим обязанности руководителя медицинского учреждения назначен Вячеслав Чурсин, до этого работавший заместителем главного врача.

Вячеслав Чурсин приехал в Псковскую область из Москвы полгода назад. До этого он работал в столичной клинике №15 имени О. М. Филатова анестезиологом-реаниматологом. Имеет образование по организации здравоохранения и опыт работы на руководящих должностях.

Нового главного врача Великолукской межрайонной больницы определят по результатам конкурса.

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Комментарии

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Бабулечка
23:12 05.08.2021

Опять москвича на высокую должность.Что они у нас в области , как на мёд?да с "хороших позиций "московских, неужели больше платит здесь губернатор?

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