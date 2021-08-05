Максим Орешкин поддержал поэтапную модернизацию соцучреждений приграничных районов Псковской области

Вопросы модернизации социальных учреждений в приграничных районах Псковской области обсудили губернатор Михаил Ведерников и помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин в рамках рабочего выезда в Печорский район 5 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Очевидно, здесь требуется федеральная поддержка, которую президент и поручил предоставить. Нам надо определиться и по объемам и форматам выполнения», — отметил Максим Орешкин.

Правительство РФ и аппарат президента России, по его мнению, должны доводить проекты до логического исполнения, чтобы местное население видело результаты. Все вопросы помощник президента РФ призвал решать поэтапно.

Михаил Ведерников, в свою очередь, поблагодарил Максима Орешкина и администрацию президента РФ за поддержку региона. Губернатор подчеркнул, что встречи в таком формате позволяют предметно обсудить задачи, поставленные президентом РФ.