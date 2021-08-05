Максим Орешкин поддержал поэтапную модернизацию соцучреждений приграничных районов Псковской области

Вопросы модернизации социальных учреждений в приграничных районах Псковской области обсудили губернатор Михаил Ведерников и помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин в рамках рабочего выезда в Печорский район 5 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Очевидно, здесь требуется федеральная поддержка, которую президент и поручил предоставить. Нам надо определиться и по объемам и форматам выполнения», — отметил Максим Орешкин.
Правительство РФ и аппарат президента России, по его мнению, должны доводить проекты до логического исполнения, чтобы местное население видело результаты. Все вопросы помощник президента РФ призвал решать поэтапно.
Михаил Ведерников, в свою очередь, поблагодарил Максима Орешкина и администрацию президента РФ за поддержку региона. Губернатор подчеркнул, что встречи в таком формате позволяют предметно обсудить задачи, поставленные президентом РФ.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Есть программы модернизации социальной инфраструктуры региона, которые активно поддерживаются, за это спасибо профильным Министерствам, Правительству РФ, администрации президента России. В целом по области мы будем планово заниматься этим, но приграничные районы требуют отдельных быстрых решений по приведению объектов в порядок», — сказал глава региона.
Михаил Ведерников напомнил, что в регионе есть естественная убыль населения. При этом большие показатели наблюдаются именно в районах. Комплексные решения, по мнению губернатора, позволят привлечь людей на постоянное место жительства и задержать местных жителей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В рамках заседания официальные лица обсудили вопросы по обеспечению транспортной доступности, подготовки специализированных кадров для сферы здравоохранения и другие направления.
Ранее губернатор Михаил Ведерников выступил с инициативой комплексной модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий. Президент России Владимир Путин поддержал идею.
Сегодня, 5 августа, Михаил Ведерников и Максим Орешкин осмотрели Печорскую межрайонную больницу и Печорскую лингвистическую гимназию.