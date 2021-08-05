Пять лодок конфисковали у рыбаков в Псковской области за первое полугодие

Пять водных транспортных средств и 266 орудий лова конфисковали на водоемах Псковской области за первое полугодие 2021 года.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковской рыбоохраны Юрия Фёдорова, большая часть нарушений была зафиксирована в весенне-летний нерестовый период. При этом самым популярным незаконным орудием лова являлись сети.

За полгода, по словам Фёдорова, было возбуждено 14 административных дел. Восемь из них переросли в уголовные, четыре в состоянии расследования и два дела отклонены. Разбирательства в незаконных действиях, где усматривались признаки преступления по статье 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), вели следственные органы.

О конкретных случаях нарушений читайте в статье колумниста ПАИ Николая Бесклевного.