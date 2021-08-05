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Общество / Здоровье

Псковская область вошла число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19

5 августа 2021 года, 16:56

Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Наиболее высокие темпы вакцинации имеют Белгородская область, Псковская, Архангельская, Ингушетия, Чеченская Республика, Самарская область», - отметил Михаила Мурашко и призвал россиян вакцинироваться до сезона гриппа.

В Псковской области курс вакцинации от коронавируса завершили 105 тыс. 214 человек. Только за сутки 4 августа вторым препаратом привились 1 тыс. 800 пациентов.

По данным на утро 5 августа, процедуру начали 147 тыс. 687 жителей Псковской области. 2 тыс. 145 человек сделали первую прививку за минувшие сутки. 

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