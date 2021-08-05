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Экономика / ЖКХ

Российский экологический оператор будет участвовать в создании псковского экотехнопарка

5 августа 2021 года, 19:59

 Российский экологический оператор (РЭО) будет участвовать в создании псковского экотехнопарка. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил сегодня, 5 августа, в ходе пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации.

Российский экологический оператор - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ в 2019 году. Ее задача - обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ.

Губернатор отметил, что Псковская область со своей стороны подготовила документацию, ожидается, что на следующей неделе со своей стороны документацию представит РЭО. 

Затем будут проведены инженерные изыскания на участке в Палкинском районе, где предполагается построить экотехнопарк. Если заключение будет положительным, то состоятся публичные слушания. 

По словам Михаила Ведерникова, если по результатам инженерных изысканий размещение экотехнопарка в Палкинском районе невозможно, будет продолжен поиск другого земельного участка. У региона имеются в запасе ещё два варианта.

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