Российский экологический оператор будет участвовать в создании псковского экотехнопарка

Российский экологический оператор (РЭО) будет участвовать в создании псковского экотехнопарка. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил сегодня, 5 августа, в ходе пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации.

Российский экологический оператор - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ в 2019 году. Ее задача - обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ.

Губернатор отметил, что Псковская область со своей стороны подготовила документацию, ожидается, что на следующей неделе со своей стороны документацию представит РЭО.

Затем будут проведены инженерные изыскания на участке в Палкинском районе, где предполагается построить экотехнопарк. Если заключение будет положительным, то состоятся публичные слушания.

По словам Михаила Ведерникова, если по результатам инженерных изысканий размещение экотехнопарка в Палкинском районе невозможно, будет продолжен поиск другого земельного участка. У региона имеются в запасе ещё два варианта.