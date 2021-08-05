Псковский музей начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни

Первое мероприятие, по её словам, состоялось сегодня утром, 5 августа. Настоятель церкви Успения с Пароменья протоиерей Алексей Воронюк отслужил в Анастасиевской часовне благодарственный молебен в память о строителях часовни, о заступниках небесных и земных защитниках, рассказала Татьяна Николаева и добавила, что пришло около 15 человек.

Также 5 августа планируется провести внеплановое заседание живого журнала «Мирожская среда». Отдел хранения монументальной живописи псковского музея регулярно проводит «Мирожские среды», посвященные, в основном, Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря. «Но, так как в нашем отделе несколько памятников, иногда мы затрагивает еще и другие объекты. Нынешняя «Мирожская среда» посвящена Анастасиевской часовне», - рассказала зранительница часовни.

Формат живого журнала — это когда сотрудники отдела читают небольшие лекции на малоизвестные темы. Сегодня псковичам расскажут о закладке часовни, ее строительстве и строительстве мостов. Вход свободный, начало в 19:00.

В ходе мероприятия все желающие смогут поучаствовать в благотворительной лотерее. Средства, полученные с лотереи, будут перечислены в Благотворительный Фонд им. Е.И. Рерих на реставрацию росписей часовни.