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Культура / Наследие

Псковский музей начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни

5 августа 2021 года, 16:36

Псково-Изборский объединённый музей-заповедник начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни. Об этом «Псковской правде» сообщила старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи псковского музея, хранительница часовни Татьяна Николаева.

Псковский музей начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни

Фото Дарьи Хваткой

Первое мероприятие, по её словам, состоялось сегодня утром, 5 августа. Настоятель церкви Успения с Пароменья протоиерей Алексей Воронюк отслужил в Анастасиевской часовне благодарственный молебен в память о строителях часовни, о заступниках небесных и земных защитниках, рассказала Татьяна Николаева и добавила, что пришло около 15 человек.

Также 5 августа планируется провести внеплановое заседание живого журнала «Мирожская среда». Отдел хранения монументальной живописи псковского музея регулярно проводит «Мирожские среды», посвященные, в основном, Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря. «Но, так как в нашем отделе несколько памятников, иногда мы затрагивает еще и другие объекты. Нынешняя «Мирожская среда» посвящена Анастасиевской часовне», - рассказала зранительница часовни.

Формат живого журнала — это когда сотрудники отдела читают небольшие лекции на малоизвестные темы. Сегодня псковичам расскажут о закладке часовни, ее строительстве и строительстве мостов. Вход свободный, начало в 19:00. 

В ходе мероприятия все желающие смогут поучаствовать в благотворительной лотерее. Средства, полученные с лотереи, будут перечислены в Благотворительный Фонд им. Е.И. Рерих на реставрацию росписей часовни.

Псковский музей начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни

Фото Дарьи Хватковой

Еще одно мероприятие, организованное совместно с благотворительным фондом, состоится в псковском музее и палатах Постникова. С 24 сентября по 16 октября в музее пройдет выставка «Хранительница Пскова».

В рамках этой экспозиции запланирована презентация приложения к журналу «Третьяковская галерея», посвященного истории создания Анастасиевской часовни в Пскове. «Планируем даже, что приедет автор альманаха, историк архитектуры, научный сотрудник Московского архитектурного института Сергей Колузаков», - сообщила организатор мероприятий.

Псковский музей начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни

Фото Дарьи Хватковой

17 октября в Пскове пойдут два благотворительных концерта молодого пианиста Николая Кузнецова. «Это очень известный пианист, который недавно взял гран-при «Monte Carlo Piano Masters». Николай Кузнецов является призером многих международных конкурсов, аспирант Московской консерватории, стипендиат Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих», - отметила Татьяна Николаева.

Анастасиевская часовня в Пскове – это памятник федерального значения. В 2021 году исполняется 110 лет со дня основания часовни. Она была создана академиком Щусевым в 1911 году. Расписал часовню художник, друг и однокурсник Щусева Николай Рерих, однако, после революции фрески были замазаны краской. В помещении располагались касса кинотеатра, киоск, керосиновая лавка.

Анастасиевская часовня была заложена на одном уровне с Ольгинским мостом, но в 70-х годах XX века часовню отпилили от основания и опустили краном на новый фундамент. В настоящее время строение находится в аварийном состоянии: ему требуется реставрация.

Планируется, что часовню передвинут от Ольгинского моста в сторону кампуса Псковского государственного университета на 40 метров. А затем начнутся реставрационные работы. 

«Часть работ фонд уже сделал и оплатил. Этим летом у нас были проведены работы по очистке живописи и противоаварийные укрепления для подготовки к архитектурной реставрации и переносу. Дальше фонд собирает средства на окончательный вариант реставрации, который уже будет после переноса», - заключила Татьяна Николаева.

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