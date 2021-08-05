Псковский музей начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни

Псково-Изборский объединённый музей-заповедник начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни. Об этом «Псковской правде» сообщила старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи псковского музея, хранительница часовни Татьяна Николаева.
Фото Дарьи Хваткой
Первое мероприятие, по её словам, состоялось сегодня утром, 5 августа. Настоятель церкви Успения с Пароменья протоиерей Алексей Воронюк отслужил в Анастасиевской часовне благодарственный молебен в память о строителях часовни, о заступниках небесных и земных защитниках, рассказала Татьяна Николаева и добавила, что пришло около 15 человек.
Также 5 августа планируется провести внеплановое заседание живого журнала «Мирожская среда». Отдел хранения монументальной живописи псковского музея регулярно проводит «Мирожские среды», посвященные, в основном, Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря. «Но, так как в нашем отделе несколько памятников, иногда мы затрагивает еще и другие объекты. Нынешняя «Мирожская среда» посвящена Анастасиевской часовне», - рассказала зранительница часовни.
Формат живого журнала — это когда сотрудники отдела читают небольшие лекции на малоизвестные темы. Сегодня псковичам расскажут о закладке часовни, ее строительстве и строительстве мостов. Вход свободный, начало в 19:00.
В ходе мероприятия все желающие смогут поучаствовать в благотворительной лотерее. Средства, полученные с лотереи, будут перечислены в Благотворительный Фонд им. Е.И. Рерих на реставрацию росписей часовни.
Фото Дарьи Хватковой
Еще одно мероприятие, организованное совместно с благотворительным фондом, состоится в псковском музее и палатах Постникова. С 24 сентября по 16 октября в музее пройдет выставка «Хранительница Пскова».
В рамках этой экспозиции запланирована презентация приложения к журналу «Третьяковская галерея», посвященного истории создания Анастасиевской часовни в Пскове. «Планируем даже, что приедет автор альманаха, историк архитектуры, научный сотрудник Московского архитектурного института Сергей Колузаков», - сообщила организатор мероприятий.
Фото Дарьи Хватковой
17 октября в Пскове пойдут два благотворительных концерта молодого пианиста Николая Кузнецова. «Это очень известный пианист, который недавно взял гран-при «Monte Carlo Piano Masters». Николай Кузнецов является призером многих международных конкурсов, аспирант Московской консерватории, стипендиат Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих», - отметила Татьяна Николаева.
Анастасиевская часовня в Пскове – это памятник федерального значения. В 2021 году исполняется 110 лет со дня основания часовни. Она была создана академиком Щусевым в 1911 году. Расписал часовню художник, друг и однокурсник Щусева Николай Рерих, однако, после революции фрески были замазаны краской. В помещении располагались касса кинотеатра, киоск, керосиновая лавка.
Анастасиевская часовня была заложена на одном уровне с Ольгинским мостом, но в 70-х годах XX века часовню отпилили от основания и опустили краном на новый фундамент. В настоящее время строение находится в аварийном состоянии: ему требуется реставрация.
Планируется, что часовню передвинут от Ольгинского моста в сторону кампуса Псковского государственного университета на 40 метров. А затем начнутся реставрационные работы.
«Часть работ фонд уже сделал и оплатил. Этим летом у нас были проведены работы по очистке живописи и противоаварийные укрепления для подготовки к архитектурной реставрации и переносу. Дальше фонд собирает средства на окончательный вариант реставрации, который уже будет после переноса», - заключила Татьяна Николаева.